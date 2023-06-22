Ари: если Марио будет в хорошей физической форме, то сможет поиграть за ЦСКА ещё 3–5 лет

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари отреагировал на новость о возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.
«Это хорошо. Он, наверное, любит Россию. Игрок очень сильный. Он может помочь ЦСКА. Я думаю, все футболисты, поигравшие много лет в России, имеют шанс вернуться обратно. Потому что уже полностью прошли адаптацию, знают чемпионат России. Фернандес очень хорошо знаком с РПЛ.
Когда я был в «Краснодаре» последние два-три года, все говорили, что я старый. Я думаю, что если Марио будет в хорошей физической форме, то он сможет поиграть за ЦСКА ещё три-пять лет», — приводит слова Ари Metaratings.
В составе ЦСКА Марио Фернандес трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- 22 июня 2023
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