Франция — Италия: «трёхцветные» открыли счёт в матче молодёжного Евро

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражаются сборные Франции и Италии. Команды играют на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, Румыния. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра началась в 21:45 мск.

Французы вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу форварда Арно Калимуэндо — 1:0.

Соперниками французов и итальянцев по группе D являются национальные команды Норвегии и Швейцарии. Свой предыдущий официальный матч — со сборной Украины в июне прошлого года — Франция сыграла вничью (3:3). Молодёжная сборная Италии разгромила Ирландию — 4:1.

Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию со счётом 1:0. Франция в том розыгрыше уступила Нидерландам в четвертьфинале (1:2), а Италия на той же стадии была бита португальцами — 3:5.