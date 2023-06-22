Франция — Италия: «трёхцветные» открыли счёт в матче молодёжного Евро

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражаются сборные Франции и Италии. Команды играют на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, Румыния. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра началась в 21:45 мск.
Французы вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу форварда Арно Калимуэндо — 1:0.
Соперниками французов и итальянцев по группе D являются национальные команды Норвегии и Швейцарии. Свой предыдущий официальный матч — со сборной Украины в июне прошлого года — Франция сыграла вничью (3:3). Молодёжная сборная Италии разгромила Ирландию — 4:1.
Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию со счётом 1:0. Франция в том розыгрыше уступила Нидерландам в четвертьфинале (1:2), а Италия на той же стадии была бита португальцами — 3:5.
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