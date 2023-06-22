«Ювентус» и форвард «Лилля» Веа достигли соглашения по условиям контракта
Поделиться
«Ювентус» намерен выкупить нападающего французского «Лилля» и сборной США Тимоти Веа, сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, «бьянконери» и Веа достигли договорённости о личных условиях контракта. «Лилль» желает выручить с продажи своего форварда не менее € 15 млн. Туринцы могут предложить французам полузащитника Дениса Закарию, чтобы снизить цену. Скоро состоится повторная встреча между представителями клубов.
В сезоне-2022/2023 на счету Веа 32 матча за «Лилль» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июня 2023
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:11
-
21:10
-
20:58
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:39
Партнерский контент