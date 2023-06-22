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«Ювентус» и форвард «Лилля» Веа достигли соглашения по условиям контракта

«Ювентус» и форвард «Лилля» Веа достигли соглашения по условиям контракта
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«Ювентус» намерен выкупить нападающего французского «Лилля» и сборной США Тимоти Веа, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, «бьянконери» и Веа достигли договорённости о личных условиях контракта. «Лилль» желает выручить с продажи своего форварда не менее € 15 млн. Туринцы могут предложить французам полузащитника Дениса Закарию, чтобы снизить цену. Скоро состоится повторная встреча между представителями клубов.

В сезоне-2022/2023 на счету Веа 32 матча за «Лилль» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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