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Сёмин: мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе

Сёмин: мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе
Юрий Сёмин
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал заявления представителей ФИФА и УЕФА, которые присутствовали сегодня, 22 июня, на конференции Российского футбольного союза.

«Мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе. Когда к нам на конференцию приезжает представитель УЕФА — уже замечательно! Они просто так словами не разбрасываются. Не могу предположить, когда нас допустят к международным соревнованиям, но, если они приехали, значит, есть какая-то инициатива или шансы», — приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, санкции в отношении российского спорта были введены в марте 2022 года. Российские команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

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