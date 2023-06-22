Футболистка ЦСКА Ордега попала в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира

Нападающая московского ЦСКА Франциска Ордега поедет на чемпионат мира среди женщин в составе сборной Нигерии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт этим летом в Австралии и Новой Зеландии в период с 20 июля по 20 августа 2023 года. Национальная команда Нигерии начнёт выступление на турнире с группы B, где её соперниками станут сборные Австралии, Ирландии и Канады.
Нападающая московского ЦСКА Франциска Ордега попала в окончательную заявку нигерийской команды из 23 футболисток. В нынешнем сезоне Ордега провела 11 матчей за ЦСКА в рамках женской Суперлиги, забила пять мячей и сделала две результативные передачи.
Московская команда прямо сейчас занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков по результатам 13 проведённых встреч. Лидирует «Зенит», у сине-бело-голубых 37 очков в активе.
- 22 июня 2023
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