Футболистка ЦСКА Ордега попала в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира

Нападающая московского ЦСКА Франциска Ордега поедет на чемпионат мира среди женщин в составе сборной Нигерии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт этим летом в Австралии и Новой Зеландии в период с 20 июля по 20 августа 2023 года. Национальная команда Нигерии начнёт выступление на турнире с группы B, где её соперниками станут сборные Австралии, Ирландии и Канады.

Нападающая московского ЦСКА Франциска Ордега попала в окончательную заявку нигерийской команды из 23 футболисток. В нынешнем сезоне Ордега провела 11 матчей за ЦСКА в рамках женской Суперлиги, забила пять мячей и сделала две результативные передачи.

Московская команда прямо сейчас занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков по результатам 13 проведённых встреч. Лидирует «Зенит», у сине-бело-голубых 37 очков в активе.