Защитник «Зенита» Чистяков: жду матч с «Фенербахче». Это лучше, чем играть с командами РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о том, как провёл летний отпуск, а также высказался о предстоящем товарищеском турнире Кубок PARI Премьер.
«Я ездил в Грузию к родственникам супруги. Короткий отдых, потом вернулся в Россию, в родные края. Неделю был с родными, а потом приехал в Петербург и готовился тут. Кубок PARI Премьер? В прошлом у нас тоже было подобное соревнование. Прикольно, что такой турнир состоится. У нас будет неделя, чтобы подготовиться. Лучше проводить турнир с товарищескими матчами, чем просто тренироваться и бегать.
«Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда» – хорошие соперники, поэтому отлично, что турнир организовали. Это лучше, чем играть с командами РПЛ или Первой лиги, потому что с ними мы играем часто в чемпионате, мы их знаем. С иностранцами мы не играем, потому что мало международных матчей, поэтому получатся неплохие спарринги. Больше жду игру с турками», – передаёт слова Чистякова издание «Спорт день за днём».
- 22 июня 2023
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