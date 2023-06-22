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Андрей Мостовой — о предсезонном турнире: вполне могла бы быть группа в Лиге Европы

Андрей Мостовой — о предсезонном турнире: вполне могла бы быть группа в Лиге Европы
Андрей Мостовой
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Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем товарищеском турнире Кубок PARI Премьер.

«Всю последнюю неделю занимался индивидуально с личным тренером: беговая работа, зал, много упражнений. У меня это стандартная программа каждый год, чтобы быть лучше готовым к сборам.

Уже соскучился, хочу скорее начать тренировки с командой. Будет очень интересный турнир, Кубок PARI Премьер, международные соперники хорошего уровня. Это вполне могла бы быть группа в Лиге Европы. Хочется показать себя, проверить свои силы. Очень надеюсь, что будет много болельщиков, что «Вираж» придёт в полном составе — думаю, они тоже соскучились. Так что этот турнир должен стать отличной подготовкой к сезону», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

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