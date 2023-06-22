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Франция одолела Италию в матче 1-го тура молодёжного Евро

Франция одолела Италию в матче 1-го тура молодёжного Евро
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Завершился матч 1-го тура группы D молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражались сборные Франции и Италии. Команды играли на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, Румыния. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу со счётом 2:1 одержали французы.

«Трёхцветные» вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу форварда Арно Калимуэндо. Однако уже спустя 13 минут итальянцы восстановили равновесие. Отличился нападающий Пьетро Пеллегри. Во второй половине встречи на 62-й минуте Франция снова вышла вперёд усилиями Брэдли Баркола. Матч так и завершился — 2:1.

Соперниками французов и итальянцев по группе D являются национальные команды Норвегии и Швейцарии. В очном матче сильнее были швейцарцы — 2:1. Таким образом, Франция и Швейцария лидируют в квартете D, набрав по три очка.

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 21:45 МСК
Франция U21
Окончен
2 : 1
Италия U21
1:0 Калимуэндо – 22'   1:1 Пеллегри – 36'   2:1 Баркола – 62'
Удаления: Баде – 83' / нет
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