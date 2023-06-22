Франция одолела Италию в матче 1-го тура молодёжного Евро

Завершился матч 1-го тура группы D молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражались сборные Франции и Италии. Команды играли на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, Румыния. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу со счётом 2:1 одержали французы.
«Трёхцветные» вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу форварда Арно Калимуэндо. Однако уже спустя 13 минут итальянцы восстановили равновесие. Отличился нападающий Пьетро Пеллегри. Во второй половине встречи на 62-й минуте Франция снова вышла вперёд усилиями Брэдли Баркола. Матч так и завершился — 2:1.
Соперниками французов и итальянцев по группе D являются национальные команды Норвегии и Швейцарии. В очном матче сильнее были швейцарцы — 2:1. Таким образом, Франция и Швейцария лидируют в квартете D, набрав по три очка.
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