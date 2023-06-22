Андрей Мостовой: надо брать Кубок, слишком неудачно выступаем в нём последние три года
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Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о целях на сезон-2023/2024.
«В «Зените» все понимают, для чего мы тут собраны, какой это клуб, какие у него цели. Так что задачи ясны — защищать титул и брать Кубок. Надо всё-таки разобраться с этим трофеем, слишком уж неудачно мы выступаем в нём последние три года. А личные планы — превзойти прошлогодние показатели. Мотивации и амбиций достаточно, каждый год хочу становиться только лучше», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне Андрей Мостовой сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.
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