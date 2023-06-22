Михаил Кержаков — о целях на сезон: надо ковать железо, пока горячо, брать своё, пока прёт

Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о целях на сезон-2023/2024 и поделился мнением о предсезонном турнире Кубок PARI Премьер.
«Хоть турнир и товарищеский, но, думаю, он будет увлекательнее прошлогоднего, когда мы играли с теми же соперниками, с которыми встречаемся в чемпионате. И болельщикам будет интересно — всё-таки международные матчи с известными командами. Поэтому с нетерпением жду начала тренировочного процесса — у нас на базе отличные условия, приедут хорошие спарринг-партнёры, погода тоже вроде неплохая. Снега нет.
Цель на следующий сезон одна — побеждать во всех турнирах, в которых мы принимаем участие. Это и есть главная мотивация из года в год. Ничего не меняется — надо ковать железо, пока горячо, брать своё, пока прёт», — приводит слова Кержакова пресс-служба клуба.
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