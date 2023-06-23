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Сергеев — о предсезонном турнире: проверим себя на фоне зарубежных команд

Сергеев — о предсезонном турнире: проверим себя на фоне зарубежных команд
Иван Сергеев
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Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от летних сборов и предсезонного турнира Кубок PARI Премьер.

«Первую неделю вообще ничего не делал, отдыхал головой и телом. Потом потихоньку приступил к нагрузкам. Думаю, в какой бы форме ты ни приехал на сборы, всегда будет тяжело. Сейчас пара дней, чтобы вкатиться, а потом прогонят по полной! Но для того они и сборы, чтобы набирать кондиции. Тем более времени не очень много, впереди товарищеский турнир, а через игры всегда легче входить в ритм.

Будет очень интересно. Приедут лидеры своих национальных чемпионатов: Азербайджан, Турция, Сербия. Хорошие спарринги, проверим себя на фоне зарубежных команд. С «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» мы уже играли, теперь ждёт встреча с «Нефтчи». Думаю, на «Газпром Арену» придёт много болельщиков — и погода хорошая, и международные соперники, а не команды РПЛ, как в прошлом году. Всех очень ждём, всех приглашаем на трибуны! Будем стараться побеждать и держать марку», — приводит слова Сергеева пресс-служба клуба.

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