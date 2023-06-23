Сергеев — о предсезонном турнире: проверим себя на фоне зарубежных команд

Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от летних сборов и предсезонного турнира Кубок PARI Премьер.
«Первую неделю вообще ничего не делал, отдыхал головой и телом. Потом потихоньку приступил к нагрузкам. Думаю, в какой бы форме ты ни приехал на сборы, всегда будет тяжело. Сейчас пара дней, чтобы вкатиться, а потом прогонят по полной! Но для того они и сборы, чтобы набирать кондиции. Тем более времени не очень много, впереди товарищеский турнир, а через игры всегда легче входить в ритм.
Будет очень интересно. Приедут лидеры своих национальных чемпионатов: Азербайджан, Турция, Сербия. Хорошие спарринги, проверим себя на фоне зарубежных команд. С «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» мы уже играли, теперь ждёт встреча с «Нефтчи». Думаю, на «Газпром Арену» придёт много болельщиков — и погода хорошая, и международные соперники, а не команды РПЛ, как в прошлом году. Всех очень ждём, всех приглашаем на трибуны! Будем стараться побеждать и держать марку», — приводит слова Сергеева пресс-служба клуба.
- 23 июня 2023
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:17
-
00:10
-
00:01
- 22 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:00
-
21:57