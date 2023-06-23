Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 22 июня, турнирная таблица

В эти дни на полях Грузии и Румынии проходит чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (до 21 года). В четверг, 22 июня, состоялись матчи 1-го тура группового раунда.

Группа C:

Германия U21 — Израиль U21 — 1:1;

Чехия U21 — Англия U21 — 0:2.

Группа D:

Норвегия U21 — Швейцария U21 — 1:2;

Франция U21 — Италия U21 — 2:1.

В субботу, 24 июня, состоятся матчи 2-го тура в группах A и B:

19:00 мск. Грузия U21 — Бельгия U21;

19:00 мск. Португалия U21 — Нидерланды U21;

19:00 мск. Румыния U21 — Украина U21;

21:45 мск. Испания U21 — Хорватия U21.

Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд принимают Грузия и Румыния. Групповой этап пройдёт с 21 по 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся матчи четвертьфинала, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на субботу, 8 июля. Решающий матч пройдёт в Батуми (Грузия).