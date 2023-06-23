Наталья Трофимова — о Суперкубке: поддерживали друг друга и знали, что всё будет хорошо

Полузащитник женского «Зенита» Наталья Трофимова поделилась эмоциями от Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые победили ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

«Я привыкла бить пенальти, поэтому спокойно вышла и пробила. Мы, конечно, отрабатывали это на тренировках. Так что заранее понимала, что такая вероятность есть. Серия пенальти — это действительно очень тяжело. Мы очень волновались. Думаю, по нам это было видно. Может быть, интереснее было бы поиграть ещё два тайма, но это тоже стресс. Так что даже не знаю, что лучше.

Главный фактор в победе? Мне казалось, что мы были командой во всех моментах. В том числе в серии пенальти, когда не забили первый. Поддерживали друг друга и знали, что всё будет хорошо», — приводит слова Трофимовой пресс-служба клуба.