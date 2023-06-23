Вейналдум: считаю себя лучшим футболистом после того, как меня тренировал Моуринью

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум, выступавший в сезоне-2022/2023 за «Рому» на правах аренды, поделился своими эмоциями от сезона-2022/2023.
«Люди не знают Моуринью. О нём много говорят, но он был со мной фантастическим: когда я нуждался в нём, я мог рассчитывать на его присутствие. Я считаю себя лучшим футболистом после того, как он меня тренировал.
После травмы голени у меня был короткий сезон, который длился всего три с половиной месяца. Я вернулся в Рим только в декабре после завершения реабилитации в Голландии. Клуб очень помог мне за это время, и мне понравилось там играть», — приводит слова Вейналдума Pazzi Di Fanta, ссылаясь на L'Équipe.
Напомним, Жоржиньо Вейналдум в сезоне-2022/2023 сыграл в 23 матчах, выступая в аренде за «Рому», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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