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«Манчестер Юнайтед» связался с агентом вратаря «Интера» Онана

«Манчестер Юнайтед» связался с агентом вратаря «Интера» Онана
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Альберт Ботинес, агент голкипера «Интера» Андре Онана, в четверг 22 июня провёл встречу с представителями «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «красные дьяволы» прорабатывают вопрос трансфера 27-летнего камерунского стража ворот на случай ухода из команды голкипера Давида де Хеа. На данный момент окончательного решения по будущему испанского вратаря боссы манкунианцев не приняли.

Сообщается, что «Интер» не продаст своего голкипера меньше чем за € 50 млн + бонусы.

В сезоне-2022/2023 на счету Онана 41 матч за «Интер» во всех турнирах. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о возможных сменщиках Онана в «Интере».

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