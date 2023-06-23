«СКА-Хабаровск» арендовал у «Локомотива» полузащитника Никитина

Российский полузащитник Андрей Никитин перешёл в «СКА-Хабаровск» на правах аренды из московского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт хабаровского клуба.
Отмечается, что клубы договорились об аренде игрока с правом выкупа. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024.
«Добро пожаловать в Хабаровск, Андрей!» — написано в заявлении «СКА-Хабаровск».
В феврале 2021 года «Локомотив» выкупил Никитина у «Факела», но футболист продолжил выступать за воронежский клуб на правах аренды, проведя там ещё полтора сезона. За «Факел» полузащитник провёл всего 61 матч, забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Минувший сезон Никитин также провёл в аренде, в составе «Уфы» — 32 матча, один гол и шесть результативных передач.
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