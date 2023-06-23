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Стали известны соперники «Локомотива» по контрольным матчам на сборах

Стали известны соперники «Локомотива» по контрольным матчам на сборах
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«Локомотив» проведёт три контрольных матча при подготовке к сезону-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

Календарь контрольных матчей «Локомотива» (время — московское):

26 июня, 17:00. «Локомотив» — «Иртыш» (Омск);
30 июня, 17:00. «Локомотив» — «Волгарь» (Астрахань);
6 июля, 17:00. «Локомотив» — «Балтика» (Калининград).

Первые две встречи пройдут на базе железнодорожников в Баковке. Матч с «Балтикой» состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. О порядке допуска зрителей клуб сообщит дополнительно.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 70 очков.

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