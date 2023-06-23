«РБ Лейпциг» ведёт переговоры с «Ливерпулем» об аренде Фабио Карвалью

«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» завершают сделку по аренде полузащитника английского клуба Фабио Карвалью. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, клубы сейчас работают над окончательными деталями, чтобы завершить сделку на следующей неделе. Срок арендного соглашения будет рассчитан до конца сезона-2023/2024. Отмечается, что на данном этапе переговоров сделка не включает пункт о возможном выкупе прав на футболиста.
В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги Фабио Карвалью провёл 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника четыре матча в Лиге чемпионов, один в Кубке Англии и два в Кубке английской лиги, где он однажды смог отличиться.
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