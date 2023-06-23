«Балтика» опубликовала расписание контрольных матчей на летних сборах
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Калининградская «Балтика» запланировала пять контрольных матчей при подготовке к сезону-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Календарь контрольных матчей «Балтики»:
25 июня. Двухсторонняя игра двумя составами. Калининград;
2 июля. Соперник уточняется. Москва;
6 июля. «Локомотив» — «Балтика». Москва;
11 июля. «Балтика» — «Балтика-БФУ им. И. Канта». Калининград;
15 июля. «Ислочь» (Беларусь) — «Балтика». Минск.
Отмечается, что первый матч в воскресенье, 25 июня, пройдёт в закрытом режиме.
«Балтика» завершила сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича набрала 67 очков после 34 матчей. Таким образом, калининградский клуб вышел в Российскую Премьер-Лигу.
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