Вейналдум: если попросят остаться в «ПСЖ», то я соглашусь

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум, выступавший в сезоне-2022/2023 за «Рому» на правах аренды из «ПСЖ», оценил возможность вернуться в парижский клуб.

«Прежде чем принять решение, я должен встретиться с руководством «ПСЖ», потому что есть много вещей, которые нужно прояснить. Читал, что появится новый тренер, но это не кажется полностью определённым. Если меня попросят остаться в Париже, я соглашусь. Прошлым летом клуб хотел, чтобы я ушел, и я согласился. В течение года я несколько раз разговаривал с Нассером Аль-Хелаифи и Луисом Кампосом (президент и спортивный директор «ПСЖ» — Прим. «Чемпионата»). Кроме того, я поддерживал связь со многими врачами ПСЖ, которые беспокоились о моём восстановлении.

Не могу сказать, что в позапрошлом сезоне я потерял уверенность, но я потерял радость. Мне нужно, чтобы люди снова поверили в меня и мою игру. Я всё тот же футболист, которым был в «Ливерпуле». Тогда я приехал в новую команду, в новый город. По сравнению с «Ливерпулем» структура клуба была другой. Мне требовалось время, чтобы приспособиться, и это было очень сложно. Я думаю, что игрок должен чувствовать себя любимым в клубе: мне нужно это и немного радости», — приводит слова Вейналдума Pazzi Di Fanta, ссылаясь на L'Équipe.

32-летний нидерландский хавбек в сезоне-2022/2023 сыграл в 23 матчах за «Рому», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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