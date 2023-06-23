Олег Малышев: хочется, чтобы «Спартак» усилился достойными игроками
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Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах клуба на межсезонье.
«Понятно, что самое главное – это нормально пройти подготовку. Я очень надеюсь, что все вернутся здоровые, готовые тренироваться, и мы здорово зайдём в новый сезон. Очень хочется выполнить трансферный план, и мы приложим все усилия для того, чтобы команда, пусть точечно, но усилилась достойными игроками», — сказал Малышев в видео на YouTube-канале «Спартака».
Малышев сменил на посту гендиректора Евгения Мележикова, который работал в этой роли с июня 2021 года.
«Спартак» в минувшем сезоне занял третье место в Российской Премьер-Лиге, набрав 54 очка в 30 матчах. Красно-белые в турнирной таблице расположились вслед за «Зенитом» и ЦСКА.
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