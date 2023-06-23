Новый гендир «Спартака»: есть большое желание доказать работой, что я на своём месте

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал какие чувства испытывает после назначения и о том, как долго он болеет за красно-белых.

«Чувства смешанные: ответственности, гордости, большого желания доказать своей работой, что я на своём месте, что «Спартак» будет развиваться, добиваться более высоких успехов.

Я могу очень долго рассказывать историю боления за «Спартак», но в двух словах она такая. Мой отец играл в «Спартак» по юношам, у нас дома есть даже призы, приз лучшего бомбардира. Он всегда очень болел за «Спартак» и продолжает его поддерживать. Поэтому у меня не было выбора за кого болеть. Лет с шести-семи я смотрю футбол, смотрю «Спартак» всё время. Я обладатель сезонного абонемента много-много лет подряд, уже даже не помню сколько. Поэтому для меня это было очень важно.

Из меня самого не вышло профессионального футболиста. Но очень хотелось хоть как-то связать свою жизнь со «Спартаком». Я много лет к этому шёл через консалтинговые проекты, через попытку помогать лиге, РФС, клубам для того, чтобы научиться, получить тот самый необходимый опыт, который может в конечном счёте пригодиться московскому «Спартаку», — сказал Малышев в видео на YouTube-канале клуба.