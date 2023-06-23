COPE: «Реал» не готов тратить на трансфер Мбаппе € 250 млн

«ПСЖ» не достиг договорённости с мадридским «Реалом» по переходу нападающего команды Килиана Мбаппе.
Как сообщает COPE, мадридский «Реал» не намерен тратить на трансфер Мбаппе € 250 млн, никакой договорённости между клубами не было. Испанский клуб ждёт более удобного момента для старта переговоров.
Ранее появилась информация о том, что «Реал» договорился с «ПСЖ» о переходе Мбаппе за сумму в € 250 млн, € 50 млн из которых — бонусы.
Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»:
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