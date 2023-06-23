«Сочи» объявил о подписании Егора Тоцкого
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Российский нападающий Егор Тоцкий перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.
20-летний форвард – воспитанник тольяттинской Академии имени Юрия Коноплёва. В 2020-м году перешёл в «Крылья Советов». Он выступал во второй лиге и в молодёжной. За два последних сезона МФЛ Егор заработал 32 очка (29+3) по схеме «гол+пас», сыграв в 51-м матче.
«Добро пожаловать в команду!» – поприветствовала его пресс-служба.
Также вчера «Сочи» объявил о подписании нападающего Ивана Игнатьева, который ранее расторг контракт с «Локомотивом». Срок контракта сторон не разглашается.
«Сочи» финишировал на десятом месте в таблице РПЛ прошлого сезона: 38 очков, 11 побед, 14 поражений и пять ничьих.
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