Мать Криштиану Роналду планировала аборт, будучи беременной игроком

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, что их мать планировала сделать аборт, когда была беременна футболистом.

«Криштиану родился тогда, когда не должен был. Наша мама, Долореш, не могла родить ребенка — еды было мало, уходило много сил. Иногда даже того, что было, не хватало, чтобы прокормить всех.

Долореш хотела сделать аборт, но что-то остановило её в этот момент, и ребёнок родился. 39 лет назад она приняла это решение против всего и против всех. И ребёнок появился на свет», — написала Авейру в одной из своих социальных сетей.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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