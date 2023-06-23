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Мбаппе обратился к Вембаньяме после выбора игрока под первым номером на драфте НБА

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил баскетболиста и своего соотечественника Виктора Вембаньяму с тем, что его выбрали под первым номером драфта НБА — 2023.

«Вемби! История начинается сейчас», — написал Мбаппе в одной из своих социальных сетей.

19-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА. Центровой начнёт выступления в лиге с сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.

Ранее сообщалось, что такие легенды НБА, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.

Вембаньяма встретился с Мбаппе: