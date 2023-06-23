Николо Скира: Левандовски отклонил предложение от саудовского клуба на € 300 млн

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отклонил очень щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии.
Как сообщает журналист Николо Скира, форварду предлагали трёхлетний контракт с зарплатой в размере € 100 млн в год, но игрок решил остаться в «Барселоне» и продолжить карьеру в Европе.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски провёл 34 матча, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой отыграл восемь лет. Ещё четыре сезона Роберт играл в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».
Левандовски в минувшем сезоне в составе «Барселоны» выиграл чемпионский титул в 12-й за карьеру и в девятый раз подряд. До этого немец становился чемпионом Польши в составе «Леха» (2010), дважды выигрывал чемпионат Германии с дортмундской «Боруссией» (2011, 2012) и ещё восемь раз – с «Баварией» (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).
Реконструкция стадиона «Ноу Камп» в Барселоне:
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