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Стала известна причина отказа Саудовской Аравии от идеи проведения ЧМ-2030

Стала известна причина отказа Саудовской Аравии от идеи проведения ЧМ-2030
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Саудовская Аравия решила отказаться от выдвижения своей кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как сообщает Marca, в Саудовской Аравии решили, что будет сложно конкурировать с совместной заявкой Португалии, Испании и Марокко. Напомним, Саудовская Аравия подавала заявку на проведение турнира совместно с Грецией и Египтом.

Отмечается, что министр иностранных дел Саудовской Аравии связывался с чиновниками из Греции и Египта, чтобы сообщить им, что страна не будет выдвигать свою кандидатуру на проведение чемпионата мира — 2030.

Теперь на право принять ЧМ-2030 будут претендовать совместная заявка Испании, Португалии и Марокко, а также заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Окончательный выбор хозяина ЧМ-2030 ориентировочно состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

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