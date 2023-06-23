Сестра Криштиану Роналду объяснила решение игрока никогда не пить алкоголь

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала о решении футболиста никогда не пить алкоголь.
«Он твёрдо решил, что не будет чьей-то тенью. Что не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю, – и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного.
Он хотел добраться до вершины мира и вбил себе в голову, что на этом пути к звёздам он никогда не забудет, откуда он вышел», — написала Авейру в одной из своих социальных сетей.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду:
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