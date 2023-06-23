«Сити» вступил в борьбу с «Арсеналом» за Райса. Игрок ближе к переходу в команду Гвардиолы

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может стать игроком «Манчестер Сити».
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, вероятность перехода игрока в клуб Хосепа Гвардиолы растёт. «Манчестер Сити» уверен, что сможет договориться с «Вест Хэмом».
В трансфере Райса также заинтересован «Арсенал». «Вест Хэм» отклонил два трансферных предложения «канониров».
Контракт английского полузащитника с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. В АПЛ сезона-2022/2023 футболист провёл 37 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. В минувшем сезоне игрок одержал победу с лондонским клубом в Лиге конференций. Райс играет в «Вест Хэме» с сезона-2016/2017, там и началась его профессиональная карьера.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»:
- 23 июня 2023
-
10:14
-
10:12
-
10:06
-
09:59
-
09:49
-
09:46
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:16
-
09:06
-
08:52
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:31
-
06:46
-
06:19
-
06:04
-
05:55
-
05:26
-
05:07
-
04:40
-
04:15
-
04:14
-
03:52
-
03:16
-
02:46
-
02:28
-
02:15
-
01:56
-
01:23