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«Сити» вступил в борьбу с «Арсеналом» за Райса. Игрок ближе к переходу в команду Гвардиолы

«Сити» вступил в борьбу с «Арсеналом» за Райса. Игрок ближе к переходу в команду Гвардиолы
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может стать игроком «Манчестер Сити».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, вероятность перехода игрока в клуб Хосепа Гвардиолы растёт. «Манчестер Сити» уверен, что сможет договориться с «Вест Хэмом».

В трансфере Райса также заинтересован «Арсенал». «Вест Хэм» отклонил два трансферных предложения «канониров».

Контракт английского полузащитника с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. В АПЛ сезона-2022/2023 футболист провёл 37 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. В минувшем сезоне игрок одержал победу с лондонским клубом в Лиге конференций. Райс играет в «Вест Хэме» с сезона-2016/2017, там и началась его профессиональная карьера.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»:

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