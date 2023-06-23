Хачатрян: «Аякс» — единственная команда, имеющая «сильный» интерес к Сперцяну

К полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну конкретный интерес проявляет только амстердамский «Аякс». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Грач Хачатрян.

«Сейчас «Аякс»— единственная команда, которая демонстрирует «сильный» интерес к Эдуарду Сперцяну», — написал инсайдер.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что в Сперцяне заинтересованы «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина». Также вариант приобретения полузащитника сборной Армении рассматривают мёнхенгладбахская «Боруссия» и английский «Манчестер Сити».

23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за родной клуб 41 матч во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.