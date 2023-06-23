Стала известна позиция «ПСЖ» по будущему в команде Килиана Мбаппе

Стала известна позиция руководства «ПСЖ» по будущему в команде нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.
По информации источника, Мбаппе встретился с руководством в прошлый вторник, чтобы прояснить ситуацию. «ПСЖ» не пытается давить на игрока через СМИ и чётко обозначил свою позицию: либо нападающий продлит контракт, либо он будет продан. В руководстве клуба не хотят повторения 2022 года, когда Мбаппе решил остаться в команде только в последний момент.
В случае продажи «ПСЖ» хотел бы получить за Мбаппе рекордную сумму. На сегодняшний день форвард всё ещё может активировать опцию автоматического продления контракта, на что надеются в руководстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе может перейти в мадридский «Реал» за € 250 млн.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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