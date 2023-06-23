Бывший тренер сборной Кипра возглавил ФК «Красава»

Кипрский клуб «Красава — Ени Ипсонас», владельцем которого является экс-игрок «Крыльев Советов» и блогер Евгений Савин, объявил о назначении на пост главного тренера Константиноса Хараламбидиса, который ранее работал вторым тренером в сборной Кипра и возглавлял юношескую национальную команду
«Наш клуб подписал тренера сборной Кипра и весь тренерский штаб национальной команды! Константинос Хараламбидис – новый главный тренер клуба, до этого он работал вторым тренером в главной сборной Кипра и возглавлял команду U17, контракт подписан на один год. Вместе с ним приходит и весь тренерской штаб сборной Кипра.
Добро пожаловать в клуб, коуч!» — написала пресс-служба «Красавы» в клубных соцсетях.
Напомним, ФК «Красава — Ени Ипсонас» выступает во Втором дивизионе Кипра.
- 23 июня 2023
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