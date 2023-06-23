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El Nacional: «Ливерпуль» предлагает за Тчуамени € 63 млн, «Реал» хочет на € 30 млн больше

El Nacional: «Ливерпуль» предлагает за Тчуамени € 63 млн, «Реал» хочет на € 30 млн больше
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«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Реала» Орельене Тчуамени. Мерсисайдцы предлагают за 23-летнего француза € 63 млн (£ 55 млн), в то время как мадридцы не хотят рассматривать предложения ниже € 93 млн (£ 80 млн), информирует El Nacional.

Орельен Тчуамени стал игроком «Реала» летом 2022 года. В 50 матчах за команду Орельен отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2028 году.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Карло Анчелотти не желает расставаться с 23-летним игроком. Сам футболист на данный момент доволен своей карьерой в мадридском клубе. Однако недавно «Реал» подписал Джуда Беллингема, а также продлил контракты с Лукой Модричем и другими полузащитниками, что может повлиять на игровое время Тчуамени.

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