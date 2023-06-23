Гендиректор «Ахмата»: мы трезво оцениваем свои возможности. Стремимся к месту в тройке

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о достижениях грозненского клуба в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги, заявив, что грозненцы будут стремиться к месту в тройке.

«Пятое место не стало для нас неожиданностью, мы всегда стремимся занять как можно более высокое место, ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Получилось, мы рады, хотя мы трезво оцениваем свои возможности. При всём при этом мы не считаем, что это наше максимальное достижение, должны стремиться к месту в тройке. Посмотрим, как получится», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Пятое место в чемпионате России в сезоне-2022/2023 — повторение лучшего результата «Ахмата» в истории клуба.