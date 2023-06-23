«Ливерпуль» интересуется Кьезой и готов предложить «Ювентусу» € 40 млн

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза близок к переезду в английскую Премьер-лигу. В услугах 25-летнего итальянца заинтересован «Ливерпуль», информирует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, «Ливерпуль» готов предложить «Ювентусу» за Кьезу порядка € 40 млн, в то время как туринцы хотели бы выручить за своего футболиста € 60 млн. При этом «Ювентус» не собирается удерживать футболиста и готов с ним расстаться этим летом.

В сезоне-2022/2023 25-летний Кьеза сыграл за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, Кьеза пополнил состав «Ювентуса» в октябре 2020 года. Сначала вингер выступал за туринский клуб на правах арендованного футболиста, затем «Ювентус» осуществил полноценный трансфер. Текущая стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 50 млн.