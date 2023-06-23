Неймар может быть оштрафован на € 1 млн за экологические нарушения в Бразилии

Нападающему французского «ПСЖ» Неймару грозит крупный денежный штраф за экологические нарушения в Бразилии. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на пресс-службу мэрии Рио-де-Жанейро.
По информации источника, в одной из резиденций Неймара в штате Рио-де-Жанейро проходили некоторые работы, сопровождаемые несколькими «экологическими нарушениями». К ним относятся отклонение водотока, несанкционированный забор воды из реки для снабжения искусственного озера. Также были обнаружены несанкционированные перемещения земли, камней и скал, а также использование пляжного песка без специального разрешения.
«Следующим шагом будет оценка обнаруженных нарушений и наложение штрафа, который, согласно оценкам и с учётом ущерба, нанесённого окружающей среде, составит не менее 5 млн реалов (около € 950 тыс.)», — сообщили в мэрии Рио-де-Жанейро.
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