Президент «Фенербахче»: я единственный, кто защищает Россию в Европе
Поделиться
Президент турецкого «Фенербахче» Али Коч высказался о своём отношении к России и сотрудничеству с санкт-петербургским «Зенитом».
«Я единственный, кто защищает Россию в Европе. Я придаю большое значение отношениям с «Зенитом», — приводит слова Коча Fotospor.
Весной 2023 года «Зенит» и «Фенербахче» подписали друг с другом договор о сотрудничестве. В июле команды сыграют на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Также в нём примут участие сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».
Ранее стало известно, что «Фенербахче» намерен побороться с «Бешикташем» за контракт с российской компанией «Газпром», которая может стать спонсором одной из турецких команд. Отношения с «Зенитом» могут сыграть определяющую роль.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июня 2023
-
11:43
-
11:32
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
10:55
-
10:45
-
10:45
-
10:45
-
10:33
-
10:24
-
10:14
-
10:12
-
10:06
-
09:59
-
09:49
-
09:46
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:16
-
09:06
-
08:52
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:31
-
06:46
-
06:19
-
06:04
-
05:55
-
05:26
Партнерский контент