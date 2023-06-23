Президент «Фенербахче»: я единственный, кто защищает Россию в Европе

Президент турецкого «Фенербахче» Али Коч высказался о своём отношении к России и сотрудничеству с санкт-петербургским «Зенитом».

«Я единственный, кто защищает Россию в Европе. Я придаю большое значение отношениям с «Зенитом», — приводит слова Коча Fotospor.

Весной 2023 года «Зенит» и «Фенербахче» подписали друг с другом договор о сотрудничестве. В июле команды сыграют на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Также в нём примут участие сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

Ранее стало известно, что «Фенербахче» намерен побороться с «Бешикташем» за контракт с российской компанией «Газпром», которая может стать спонсором одной из турецких команд. Отношения с «Зенитом» могут сыграть определяющую роль.