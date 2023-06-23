Главный врач «Крыльев» рассказал о прохождении медобследования футболистами

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал о прохождении медобследования футболистами
«Пока идёт процесс проверки, в каком состоянии находятся футболисты. Визуально вроде бы всё хорошо. Те, кто травмировался в конце прошедшего сезона, чувствуют себя хорошо. Единственное, Писарский ощущает небольшой дискомфорт.
Пока ограничений для прохождения УМО ни у кого нет. Все, кто должны были пройти, все здесь.
Скорее всего, по индивидуальной программе начнёт тренироваться только Писарский. Все остальные футболисты должны начать в общей группе.
У кого из ребят самый большой лишний вес? Пока, к счастью или к сожалению, такой информации нет. Получим информацию в клинике, проверим у себя в клубе. Тогда уже смогу точно сказать, чтобы никого сейчас не обидеть», — сказал Артамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 23 июня 2023
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