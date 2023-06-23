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Хачатрян: никогда не слышал об интересе «Манчестер Сити» к Эдуарду Сперцяну

Хачатрян: никогда не слышал об интересе «Манчестер Сити» к Эдуарду Сперцяну
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Известный армянский журналист Грач Хачатрян прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны английского «Манчестер Сити».

«Я никогда не слышал об интересе «Манчестер Сити» к Эдуарду Сперцяну. Несколько месяцев назад некто опубликовал новость об интересе мадридского «Реала», но это было даже больше, чем фейком», — написал Хачатрян в своём «твиттере».

Ранее об интересе «Манчестер Сити» к Сперцяну сообщило издание Sportitalia. Также среди претендентов на 23-летнего армянского полузащитника назывались итальянские «Сассуоло», «Фиорентина» и «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия».

В прошедшем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 41 матч во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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