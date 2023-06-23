Экс-игрок «Боруссии» Геррейру: когда мне позвонили из «Баварии», я быстро принял решение

Защитник мюнхенской «Баварии» Рафаэл Геррейру поделился эмоциями от перехода в клуб-чемпион Германии.

«Когда мне позвонили из «Баварии», я быстро принял решение. Для меня большая честь играть за этот великий клуб, я также высоко ценю Томаса Тухеля за время, проведённое в Дортмунде. Я футболист, который всегда хочет играть с мячом, контролировать игру и создавать моменты. Я сделаю всё возможное, чтобы мы выиграли как можно больше титулов», — приводит слова Геррейру официальный сайт «Баварии».

29-летний Геррейру ранее выступал в Германии в составе дортмундской «Боруссии». После восьми лет в клубе португалец покинул «шмелей» на правах свободного агента. Контракт Геррейру с «Баварией» рассчитан до 2026 года.