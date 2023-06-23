Глушаков: в «Спартаке» с каждым днём всё больше пропадает спартаковский дух

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о нынешнем составе красно-белых, заявив, что головы многих игроков сейчас забиты не тем, чем нужно. Также экс-футболист москвичей отметил, что в команде пропадает спартаковский дух.

«Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то всё замечательно. В «Спартаке» тоже нет костяка, и головы у многих футболистов забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках. Нет той старой атмосферы эпохи легенд «Спартака» — Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева. Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды — те, кто сейчас играет в «Спартаке». Только эти ничего не выиграли.

О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают! Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днём всё больше», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе команды он стал чемпионом России.