Колыванов: уже хорошо, что ФИФА и УЕФА не забыли про Россию. Надеюсь, бан скоро снимут

Бывший футболист «Динамо», а ныне главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Я надеюсь, что в скором времени с России снимут бан. Очень хочется, чтобы наши лучшие команды играли в международных турнирах. Сложно сказать, являются ли слова представителей ФИФА и УЕФА предпосылками нашего возвращения. Но уже хорошо, что они не забыли про Россию. Верю, что скоро наши команды вернутся в европейские турниры. Без них скучно и совсем не то — как и в других видах спорта без наших спортсменов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.