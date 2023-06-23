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Стало известно имя самого высокооплачиваемого российского футболиста «Зенита»

Самым высокооплачиваемым российским футболистом санкт-петербургского «Зенита» является полузащитник Далер Кузяев. Об этом сообщает издание «Спорт день за днём».

По информации источника, полузащитник получает в «Зените» € 1,8 млн в год.

Отметим, что контракт Кузяева с петербургским клубом истекает уже 30 июня. По информации турецких СМИ, полузащитник близок к переходу в стамбульский «Бешикташ» на правах свободного агента. По последним данным, Кузяев хотел бы получить в Турции зарплату на уровне той, что имеет в «Зените».

В прошедшем сезоне 30-летний Кузяев сыграл за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Также стало известно, что нападающий «Зенита» Малком получает € 3,5 млн в год.