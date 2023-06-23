Алдонин: с оптимизмом ждём решений о допуске российского футбола на международный уровень

Экс‑футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.
«Возможное возвращение российского футбола на международный уровень — очень положительная информация для всех, кто связан с футболом. Особенно для футболистов и тренеров. Ждём конкретных решений с большим оптимизмом. Опять же, главное, чтобы это всё-таки произошло. Мы можем сколько угодно об этом говорить, но решения принимаются на другом уровне. Если смогут договориться — это будет прекрасно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.
- 23 июня 2023
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