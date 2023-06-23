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«С детства за «Спартак»!» Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков потроллил брата Александра

«С детства за «Спартак»!» Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков потроллил брата Александра
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором иронично отреагировал на новость, что его родной брат Александр Кержаков стал главным тренером сербского «Спартака» из Суботицы.

Фото: Социальные сети

Кержаков опубликовал фото своего старшего брата с его представления в качестве главного тренера «Спартака». Голкипер «Зенита» подписал снимок: «С детства за «Спартак»!», намекая на другой «Спартак», из Москвы.

Александр Кержаков стал главным тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Российский специалист подписал контракт с клубом из Суботицы по схеме «1+1». Ранее Кержаков-старший работал главным тренером в «Пари Нижний Новгород» и кипрской «Камриотиссе».

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