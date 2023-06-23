Кобелев: почему Личка и какие перед ним задачи? От «Динамо» мы пока этого не услышали

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером бело-голубых.
«Получится ли у Лички с «Динамо»? Это вопрос к руководству клуба: от «Динамо» мы пока ничего не услышали. Во-первых, почему Личка? Во-вторых, какие перед ним стоят задачи? И, исходя из этого, можно будет уже анализировать. А на сегодняшний день руководство должно сказать слова, которые ждут все болельщики команды», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.
- 23 июня 2023
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