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«Реал» объявил о продлении контракта с Дани Себальосом

«Реал» объявил о продлении контракта с Дани Себальосом
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником команды Даниэлем Себальосом.

Новое соглашение испанского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. За четыре сезона в составе «Реала» Себальос сыграл 120 матчей и выиграл 11 трофеев, дважды одержав победу в Лиге чемпионов и один раз став чемпионом Испании.

В прошедшем сезоне 26-летний Себальос сыграл за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и девятью результативными передачами.

В «Реал» Себальос перешёл из «Бетиса» в 2017 года. Мадридский клуб заплатил за полузащитника € 16,5 млн. С 2019 по 2021 год Себальос на правах аренды играл за лондонский «Арсенал».

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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