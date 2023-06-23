«Реал» объявил о продлении контракта с Дани Себальосом

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником команды Даниэлем Себальосом.
Новое соглашение испанского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. За четыре сезона в составе «Реала» Себальос сыграл 120 матчей и выиграл 11 трофеев, дважды одержав победу в Лиге чемпионов и один раз став чемпионом Испании.
В прошедшем сезоне 26-летний Себальос сыграл за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и девятью результативными передачами.
В «Реал» Себальос перешёл из «Бетиса» в 2017 года. Мадридский клуб заплатил за полузащитника € 16,5 млн. С 2019 по 2021 год Себальос на правах аренды играл за лондонский «Арсенал».
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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