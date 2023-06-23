Гранат: слова УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола? Дыма без огня не бывает
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Бывший российский футболист Владимир Гранат отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.
«Слова УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола? То, что об этом говорят сами представители организаций, — это хорошо. Дыма без огня не бывает. Надеюсь, в скором будущем всё именно так и произойдёт. Я, как все болельщики и вся страна, жду этого», — сказал Владимир Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Напомним, ранее советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.
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