Гранат: слова УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола? Дыма без огня не бывает

Бывший российский футболист Владимир Гранат отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Слова УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола? То, что об этом говорят сами представители организаций, — это хорошо. Дыма без огня не бывает. Надеюсь, в скором будущем всё именно так и произойдёт. Я, как все болельщики и вся страна, жду этого», — сказал Владимир Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, ранее советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.