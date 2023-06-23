Гол Хвичи Кварацхелии признан лучшим в сезоне Серии A
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал автором лучшего гола прошедшего сезона итальянской Серии A. Об этом сообщает пресс-служба высшего дивизиона чемпионата Италии.
Лучшим голом сезона был признан точный удар Кварацхелии в матче 26-го тура Серии A с «Аталантой» в Неаполе (2:0). Грузинский нападающий получил передачу от своего партнёра Виктора Осимхена на границе штрафной площади, сделал несколько эффектных обманных движений и поразил ворота бергамасков. Этот гол стал победным в матче.
22-летний Кварацхелия стал чемпионом Италии и лучшим футболистом года в своём первом же сезоне в составе «Наполи». Всего в Серии A грузин сыграл 34 матча, отметившись в них 12 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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